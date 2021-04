WFP will trotz Abreise internationaler Mitarbeiter Tätigkeiten in Nordkorea fortsetzen

Photo : YONHAP News

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) wird seine Mission in Nordkorea fortsetzen, obwohl inzwischen alle internationalen Mitarbeiter das Land verlassen haben.Laut der russischen Nachrichtenagentur Sputnik machte die WFP-Sprecherin für Asien und den Pazifik, Kun Li, die entsprechende Äußerung am Freitag (Ortszeit). Das WFP hatte offenbar als letzte internationale Organisation nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie alle Mitarbeiter aus Nordkorea abgezogen.Zwar hätten alle internationalen Mitarbeiter Nordkorea verlassen, das WFP-Büro in Pjöngjang bleibe jedoch geöffnet. Die Arbeit des WFP werde von lokalen Mitarbeitern in Pjöngjang mit Online-Unterstützung durch internationales Personal fortgesetzt, hieß es.Pjotr Iljitschew, Direktor der Abteilung für internationale Organisationen des russischen Außenministeriums, hatte am 21. April Sputnik gesagt, dass die letzten verbliebenen Mitarbeiter humanitärer Organisationen, einschließlich des WFP, letzten Monat Nordkorea verlassen hätten.