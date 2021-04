Youn Yuh-jung gewinnt Oscar als beste Nebendarstellerin

Photo : YONHAP News

Youn Yuh-jung hat als erste unter den südkoreanischen Schauspielerinnen und Schauspielern einen Oscar gewonnen.Bei den 93. Academy Awards am Sonntag (Ortszeit) wurde Youn für ihre Rolle im Film „Minari“ als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.Die 73-Jährige setzte sich gegen ihre Konkurrentinnen Maria Bakalova („Borat Anschluss Moviefilm“), Glenn Close („Hillbilly Elegy“), Amanda Seyfried („Mank“) und Olivia Colman („The Father“) durch."Minari" ist ein semi-autobiografischer Film von Regisseur Lee Isaac Chung. Darin wird die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie erzählt, die in den 1980er Jahren nach Arkansas zieht, um dort eine Farm aufzubauen.Youn spielte die Rolle der Großmutter „Soonja“, die aus Südkorea in die USA reist, um ihrer Tochter und deren Mann zu helfen.Youn ist erst die zweite asiatische Schauspielerin, die einen Oscar gewann. Die japanische Schauspielerin Miyoshi Umeki hatte 1957 für ihre Rolle im Film „Sayonara“ als erste Asiatin einen Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen.