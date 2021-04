Zahl von Corona-Neuinfektionen wegen weniger Tests auf 500 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist infolge von weniger Testungen am Wochenende auf 500 gesunken.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 500 Neuinfektionen, darunter 469 lokale und 31 eingeschleppte Fälle, bestätigt. Bislang wurden insgesamt 119.387 Infektionsfälle in Südkorea nachgewiesen.Die Zahl der täglichen Neuinfektionen fiel damit erstmals seit sechs Tagen in den 500er-Bereich. Zuvor hatte sie vier Tage in Folge über der 700er-Schwelle gelegen und war erst am Sonntag auf unter 700 gefallen. Der Rückgang ist jedoch offenbar auf weniger Tests am Wochenende zurückzuführen.Den größten Anteil bei den lokalen Infektionen machte Seoul mit 152 Fällen aus, gefolgt von der Provinz Gyeonggi mit 147 Fällen. Süd-Gyeongsang meldete 29 Fälle, Nord-Gyeongsang 24 und Busan 23. In allen Regionen außer der Provinz Süd-Jeolla wurden Ansteckungen nachgewiesen.Von den 31 eingeschleppten Fällen handelte es sich bei 17 um Südkoreaner, bei 14 um Ausländer.