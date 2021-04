Königliches Kulturfestival wird diese Woche eröffnet

Photo : YONHAP News

Das jährliche Königliche Kulturfestival wird am Freitag feierlich eröffnet.Das Festival findet dieses Jahr vom 1. bis 9. Mai in fünf Palästen der Joseon-Zeit, dem Jongmyo-Schrein und dem Altar für Gottheiten in Seoul statt.Es werden 23 Programme vor Ort und acht kontaktfreie Programme angeboten.Das Royal Culture Festival wird dieses Jahr zweimal, und zwar im Mai und Oktober veranstaltet.Details können auf der Webseite der Behörde für Kulturerbe (www.cha.go.or), der Koreanischen Stiftung für Kulturerbe (www.chf.or.kr) oder des Festivals (www.royalculturefestival.org) eingesehen werden.Die Online-Programme können im YouTube-Kanal des Festivals (https://url.kr/JIL1Tt) verfolgt werden.