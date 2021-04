Nordkorea versichert zum Gipfeljubiläum Verstärkung von Beziehungen mit Russland

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Außenministerium hat eine Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen mit Russland auf eine höhere Stufe versichert.Im Chon-il, Vizeaußenminister für Russland-Angelegenheiten, gab am Sonntag anlässlich des zweiten Jubiläums des Gipfeltreffens zwischen Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Stellungnahme ab.Die Freundschaftsbeziehungen zwischen Nordkorea und Russland würden sich künftig im tiefen Interesse der Staatsführer beider Länder und im Einklang mit dem Bestreben und Wünschen der Völker beider Länder auf eine höhere Stufe verstärken und entwickeln, hieß es.Er sagte, dass man in den letzten zwei Jahren nach dem Treffen zwar mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen wegen der volatilen internationalen Situation und einer unerwarteten globalen Gesundheitskrise konfrontiert gewesen sei. Beide Seiten hätten jedoch in allen Bereichen einschließlich der Politik, Wirtschaft und Kultur gegenseitige Kontakte gehabt und zusammengearbeitet.Kim Jong-un hatte vom 24. bis 26. April 2019 die russische Stadt Wladiwostok besucht und sein erstes Gespräch mit Putin geführt.