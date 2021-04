Supermond am Dienstag – Wissenschaftsmuseum plant Live-Übertragung

Photo : YONHAP News

Am 27. April wird ein Supermond, der größte Vollmond des Jahres, am Himmel stehen.Das Nationale Wissenschaftsmuseum kündigte an, die Beobachtung des Supermondes in Echtzeit in seinem YouTube-Kanal live zu übertragen.Der Vollmond wird sich am Dienstag am erdnächsten Punkt in diesem Jahr befinden, daher kann ein Supermond beobachtet werden.Es wird erwartet, dass der Vollmond am Dienstag in Seoul um 19.31 Uhr aufgehen und um 5.49 Uhr am folgenden Tag untergehen wird.Details zu der Veranstaltung können auf der Webseite des Museums (www.science.go.kr) eingesehen werden.