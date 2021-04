Ausländische Medien berichten über Oscar-Gewinn von Youn Yuh-jung als erste koreanische Schauspielerin

Photo : YONHAP News

Ausländische Medien haben dem Oscar-Gewinn von Youn Yuh-jung als erste südkoreanische Schauspielerin große Aufmerksamkeit geschenkt.Es hieß, dass bei den Academy Awards erneut Geschichte geschrieben worden sei.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass Youn bei den 93. Academy Awards am Sonntag (Ortszeit) für ihre Rolle als Großmutter in „Minari“ den Oscar für die beste Nebendarstellerin gewonnen habe. Youn habe als erste südkoreanische Schauspielerin eine Oscar-Nominierung erhalten und nun als erste Schauspielerin aus Südkorea einen Oscar gewonnen.Youn sei seit Jahrzehnten eine Sensation in der koreanischen Filmwelt gewesen. Meistens habe sie witzige, zum Nachdenken anregende Charaktere gespielt, hieß es weiter.Die Nachrichtenagentur AP berichtete, dass die 73-Jährige zum ersten Mal nach ihrer 50-jährigen Karriere als Schauspielerin in Südkorea eine Oscar-Nominierung erhalten habe. AFP wies darauf hin, dass Youn in ihrer Dankesrede nach dem Oscar-Gewinn der Mitbewerberin Glenn Close Respekt gezollt hatte. „Wie kann ich gegen Glenn Close gewinnen?“, sagte Youn.Sky News berichtete, dass Youn nach dem Gewinn des britischen Filmpreises BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) auch den Oscar gewonnen habe. Nachdem sie damals die Briten als „snobbish“ bezeichnet und damit für ein Kichern gesorgt hätte, habe sie diesmal ihren Namen für einen Witz genutzt, hieß es.