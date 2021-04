Premierkandidat: Es sollte kein Opfer von Kryptogeldern geben

Photo : YONHAP News

In politischen Kreisen werden rege Diskussionen über Kryptowährungen geführt.Kim Boo-kyum, Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten, sagte am Montag in Bezug auf den Schutz von Anlegern in Kryptowährungen, dass viele Vorbereitungen nötig wären.Es sollte keine Opfer geben. Auch andere Länder stellten verschiedene Überlegungen über die Angelegenheit an. Er wolle sich ausreichend damit auseinandersetzen, hieß es.Zur umstrittenen Äußerung des Chefs der Finanzdienstekommission, Eun Sung-soo, dass die Regierung die Anleger in Kryptogelder nicht schützen könne, äußerte Kim, dass Eun anscheinend glaube, dass der überhitzte Kryptogeld-Markt beruhigt werden müsse.Innerhalb der regierenden Minjoo-Partei Koreas werden Stimmen laut, nach denen der Kryptogeld-Markt institutionalisiert werden sollte.Der Abgeordnete der Regierungspartei, Lee Kwang-jae, betonte, dass ein System aufgebaut werden müsse, um die Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern zu schützen, die in letzter Zeit verstärkt in Kryptogelder investieren.Lee führte den Zustrom von jungen Menschen auf Kryptowährungsbörsen darauf zurück, dass sie kaum eine eigene Wohnung kaufen könnten und keinen Arbeitsplatz hätten.Die Oppositionspartei Macht des Volks kündigte an, eine Taskforce zu bilden, um Diskussionen über die Institutionalisierung der Kryptobörsen einzuleiten.Der kommissarische Parteichef Joo Ho-young betonte die Notwendigkeit, darüber nachzudenken, wie solche Börsen institualisiert würden und wie die Investoren geschützt würden.