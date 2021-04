Vereinigungsminister bekräftigt Willen für Umsetzung innerkoreanischer Gipfelvereinbarungen

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat den Willen für die Umsetzung der Vereinbarungen zwischen den Staatschefs Süd- und Nordkoreas bekräftigt.Man müsse eventuelle Hürden und Schwierigkeiten durch die Kommunikation und Kooperation überwinden, sagte Lee am Montag, einen Tag vor dem dritten Jubiläum der Panmunjom-Erklärung, bei einer Veranstaltung im Zentrum für die innerkoreanische Forstkooperation in Paju. Die Erklärung war beim ersten Gipfel zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am 27. April 2018 am Waffenstillstandsort Panmunjom veröffentlicht worden.Die Regierung halte den Wert der von Süd- und Nordkorea gemeinsam erzielten Einigungen für wichtig und werde konsequente Bemühungen um deren Umsetzung unternehmen. Die Tür für einen Dialog werde jederzeit geöffnet sein. Es sei der wahre Geist der Panmunjom-Erklärung, dass man gemeinsam das Schicksal der koreanischen Halbinsel forme, sagte Lee.Hinsichtlich der aktuellen innerkoreanischen Beziehungen äußerte der Minister Bedauern darüber, dass die Beziehungen nicht so fortgeschritten seien, wie man es sich an jenem Tag gewünscht habe.