Britische Flugzeugträgerflotte kommt im Mai nach Asien

Photo : YONHAP News

Eine Flotte um den neuen britischen Flugzeugträger „HMS Queen Elizabeth“ wird im kommenden Monat zu Besuchen in den indopazifischen Raum aufbrechen.Die Nachrichtenagentur AP und die britische Zeitung „The Times“ berichteten am Sonntag (Ortszeit), dass die von der HMS Queen Elizabeth geführte Flugzeugträgerkampfgruppe im Mai für Besuche nach Südkorea, Japan, Indien und Singapur reisen werde.Die Fahrt werde insgesamt sechs Monate dauern, es würden über 40 Länder besucht.Verteidigungsminister Ben Wallace sagte in einer Stellungnahme, dass die Fahrt den Einfluss Großbritanniens zeigen und seine Macht signalisieren werde. Die Mission zeige, dass Großbritannien nicht zurücktrete, sondern weiter vorwärts segele, um eine aktive Rolle bei der Gestaltung der internationalen Ordnung zu spielen.