Börse in Seoul legt dritten Handelstag in Folge zu

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kospi-Börse hat am Montag den dritten Handelstag in Folge zugelegt.Fortschritte bei der südkoreanischen Impfkampagne und gute Daten zur US-Wirtschaft hätten die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung von der Pandemie beflügelt.Der Kospi rückte um 0,99 Prozent auf 3.217,53 Zähler vor.Die lokale Börse sei in positivem Terrain geblieben, da steigende Aktienkurse in den USA Spekulationen über eine weitere wirtschaftliche Erholung angefacht hätten, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Kurse seien weiter gestiegen, nachdem die Regierung neue Pläne für zügigere Impfungen bekannt gegeben hatte, hieß es weiter.