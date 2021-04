Präsident Moon warnt vor Politisierung von Impfstoff-Frage

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat davor gewarnt, die Impfstoff-Frage zu politisieren und Ängste zu schüren.In der wöchentlichen Sitzung mit seinen Beratern sagte das Staatsoberhaupt am Montag, dass die Regierung sich das Ziel einer Herdenimmunität im November gesteckt habe und für dessen Erreichen zuversichtlich sei.Sogar gebe es mittlerweile das Ziel, den Termin vorzuziehen.Ob der Plan aufgehe, bis April drei Millionen Menschen zu impfen und 12 Millionen im ersten Halbjahr, werde sich in den kommenden Monaten zeigen.Sollte der Plan nicht umgesetzt werden können, so könne dies dann thematisiert werden.Moon sprach von einer "Realität der internationalen Politik", trotz der Notwendigkeit globaler Solidarität und Zusammenarbeit. Staaten, die von einer Impfstoff-Knappheit betroffen seien, würden Grenzen schließen und Vorräte lagern sowie kontrollieren. Die internationale Koordinierung würde gleichzeitig in den Hintergrund geschoben.Südkorea müsse sich dieser harten Realität stellen und intern umso mehr geschlossen sein, um darauf klug zu reagieren.Er unterstrich, dass es wichtig sei, den eigenen Plan umzusetzen, ohne sich mit anderen zu vergleichen.Die Taskforce der Regierung schöpfe alle administrativen und diplomatischen Mittel aus, um Impfstoffe zu sichern, während gleichzeitig deren Wirksamkeit und Sicherheit kontrolliert werde, fügte Moon hinzu.