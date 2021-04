Präsident Moon gratuliert Youn Yuh-jung zum Oscar-Gewinn

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat der Schauspielerin Youn Yuh-jung zum Gewinn eines Oscars als beste Nebendarstellerin gratuliert.Youn wurde bei den 93. Academy Awards für ihre Rolle im Film „Minari“ als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.Er gratuliere Youn gemeinsam mit den Bürgern, schrieb Moon am Montag in einem SNS-Beitrag. Er zolle Youns Schauspielerei Respekt, die mit ungebrochener Leidenschaft auch Menschen anderer Kulturen beeindruckt habe.Die Auszeichnung habe den Stolz auf die koreanische Kultur und Kunst einmal mehr gestärkt und sei ein großer Trost für die Bürger geworden, die wegen Covid-19 müde seien, hieß es.Der Gewinn des Academy Award für die beste Nebendarstellerin als erste Südkoreanerin habe insofern eine besondere Bedeutung, als Youn die 102-jährige koreanische Filmgeschichte neu geschrieben habe. Das sei eine Großtat in der Filmwelt nach der internationalen Anerkennung der filmischen Qualität und Regiefähigkeiten im Zusammenhang mit dem Film „Parasite“, schrieb Moon weiter.