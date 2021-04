Präsident Moon kommt heute mit Novavax-CEO zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in kommt heute mit Stanley Erck, CEO des US-Pharmaunternehmens Novavax, zusammen, um über die Corona-Impfstoff-Frage zu sprechen.Beim Treffen am Präsidentensitz in Seoul werden Wege zum Ausbau der Kooperation zwischen Südkorea und Novavax bei der Impfstoffproduktion sowie Maßnahmen zur Einführung des Novavax-Vakzins, darunter eine schnelle Zulassung, erörtert.Industrieminister Sung Yun-mo, Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol und Vertreter von SK Bioscience werden an dem Gespräch ebenfalls teilnehmen.Moon hatte sich beim Besuch der Fabrik von SK Bioscience in Andong im Januar in einer Videositzung mit Erck über den Transfer der Impfstofftechnologie ausgetauscht.Die südkoreanische Regierung beschaffte durch einen Vertrag mit Novavax Corona-Impfdosen für 20 Millionen Menschen, diese werden alle von SK Bioscience in Südkorea hergestellt.Erck reiste nach Südkorea, um die Fabrik von SK Bioscience in Andong zu besichtigen, wo die Firma im Auftrag Corona-Impfstoffe produziert.