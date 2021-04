Seoul begrüßt Forderung von ASEAN-Führern nach Ende der Gewalt in Myanmar

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die jüngste Einigung der Staats- und Regierungschefs des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN begrüßt, mit der ein Ende der Gewalt in Myanmar gefordert wird.Die Staats- und Regierungschefs der zehn ASEAN-Mitglieder hatten nach einem Gipfeltreffen am Samstag in Jakarta bekannt gegeben, dass sie sich auf fünf Maßnahmen verständigt hätten. Dazu zählen ein sofortiges Ende der Gewalt in Myanmar, die Zurückhaltung aller Beteiligten sowie ein konstruktiver Dialog für eine friedliche Lösung.Das südkoreanische Außenministerium teilte am Montag in einer Stellungnahme eines Sprechers mit, dass die Einigung eine wichtige Grundlage für die Wiederherstellung von Demokratie, Stabilität und Frieden in Myanmar schaffen könnte. Das Ressort äußerte auch die Hoffnung auf eine getreue und fortgesetzte Umsetzung der Vereinbarung.Darüber hinaus wiederholte das Ressort die Forderung, die festgenommenen Persönlichkeiten, einschließlich der Staatsberaterin Aung San Suu Kyi, sofort freizulassen, damit der Dialogprozess in Myanmar reibungslos verlaufen könne.