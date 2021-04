Südkorea kann nach Regierungsangaben noch dieses Jahr über zwei eigene Covid-19-Impfstoffe verfügen

Photo : YONHAP News

Südkorea kann nach Einschätzung der Regierung noch vor Jahresfrist über zwei einheimische Covid-19-Impfstoffe verfügen.Zurzeit würden fünf einheimische Pharmaunternehmen Corona-Impfstoffe entwickeln.Fünf Unternehmen hätten klinische Studien aufgenommen, teilte das Gesundheitsministerium in einem Bericht für den parlamentarischen Gesundheitsausschuss am Montag mit. Sie wollten noch im zweiten Halbjahr Phase-III-Studien aufnehmen.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol sagte diesbezüglich in einem Radioprogramm, es werde davon ausgegangen, dass zwei von den Pharmaunternehmen bis Jahresende Phase-II- oder -III-Studien durchführen könnten. Man erwarte, dass die Zulassung möglicherweise bereits Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres erteilt werden könnte.Auf die Frage, ob ab Anfang nächsten Jahres Impfungen mit einem einheimischen Vakzin möglich wären, hieß es, dass man dies erwarte und hierfür auf verschiedene Weise Unterstützung leiste.