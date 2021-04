Präsident Moon: Zeitpunkt für Dialog mit Nordkorea rückt näher

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zum dritten Jubiläum der Panmunjom-Erklärung vom 27. April die Notwendigkeit betont, wieder Gespräche mit Nordkorea aufzunehmen.Die Zeit dafür rücke näher, lange Überlegungen zu beenden und wieder einen Dialog zu starten, sagte Moon bei der Kabinettssitzung am Dienstag. Es sei an der Zeit, auf der Grundlage von Lehren aus den bisherigen Schwierigkeiten Vorbereitungen dafür zu treffen, die Friedensuhr wieder laufen zu lassen.Moon äußerte auch die Hoffnung, dass der geplante Südkorea-USA-Gipfel die Gelegenheit bieten werde, das bilaterale Bündnis weiter zu festigen und sich zugleich über die Nordkorea-Politik eng abzustimmen und die Richtung festzulegen.Die südkoreanische Regierung wolle auf der Grundlage der soliden Kooperation mit der Biden-Regierung nach Wegen suchen, um den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel voranzubringen. Er hoffe, dass sich die Tür für den Dialog und die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA öffnen könne, hieß es weiter.Der Staatschef bezeichnete die Panmunjom-Erklärung, das Ergebnis seines ersten Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vor drei Jahren am Waffenstillstandsort Panmunjom, als Meilenstein des Friedens, den niemand untergraben könne. Auf dem in der Erklärung versprochenen Weg des Friedens könne man unter keinen Umständen wieder umkehren, betonte Moon.