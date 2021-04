Seoul protestiert gegen erneuten Anspruch Japans auf Dokdo in Blaubuch

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat heftig dagegen protestiert, dass Japan im diesjährigen diplomatischen Blaubuch erneut Gebietsanspruch auf die Felseninseln Dokdo angemeldet hat.Südkorea protestiere nachdrücklich dagegen, dass Japan seinen nutzlosen Gebietsanspruch auf Dokdo wiederholt habe, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums am Dienstag. Dokdo sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Gebiet. Seoul fordere, den Anspruch unverzüglich zurückzunehmen.Man mache noch einmal deutlich, dass die Regierung resolut gegen jegliche Provokation der japanischen Regierung in Bezug auf Dokdo vorgehen werde, hieß es.Das Ressort ging auch darauf ein, dass Japan im Blaubuch die Verantwortung für eine Lösung in Bezug auf die Entschädigung von früheren Trostfrauen der japanischen kaiserlichen Armee und von Opfern der Zwangsarbeit auf die südkoreanische Regierung abschob. Seoul fordere mit Nachdruck, dass die japanische Regierung Taten erkennen lasse, die im Einklang mit dem Geist der selbst in der Kono-Erklärung von 1993 und der Einigung zur Trostfrauenfrage von 2015 ausgedrückten Verantwortungswahrnehmung, Entschuldigung und Reflexion stünden, hieß es.Das Außenministerium bestellte am Vormittag den Gesandten der japanischen Botschaft in Seoul ein, um gegen das Blaubuch zu protestieren und den Widerruf des Anspruchs auf Dokdo zu verlangen.