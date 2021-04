Südkorea meldet 512 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist am Dienstag leicht gestiegen, hat jedoch den zweiten Tag in Folge unter 600 gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 512 Neuansteckungen bestätigt. Bislang seien insgesamt 119.898 Corona-Infizierte im Land erfasst worden.Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 stieg um drei auf 1.820.Bisher erhielten insgesamt 2,4 Millionen Menschen in Südkorea die erste Corona-Impfung. Das entspricht einer Impfquote von 4,6 Prozent im Verhältnis zur Einwohnerzahl (52 Millionen Personen).