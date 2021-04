Präsident Moon spricht Indonesien nach U-Boot-Unglück Beileid aus

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag wegen des U-Boot-Unglücks dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo eine tröstende Botschaft übermittelt.Der Präsident habe darin Bedauern über viele Todesopfer geäußert und Präsident Joko Widodo und gegenüber dem indonesischen Volk sein Beileid und Mitgefühl ausgedrückt, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee am Dienstag mit.Moon habe außerdem seine Hoffnung geäußert, dass die Bürgerinnen und Bürger Indonesiens die Trauer über den tragischen Unfall bald überwinden würden, hieß es weiter.Verteidigungsminister Suh Wook und Außenminister Chung Eui-yong sprachen ebenfalls ihr Beileid aus.Das U-Boot der indonesischen Marine „Nanggala“ war letzten Mittwoch während einer Übung vor der Insel Bali verschwunden. Das Wrack des U-Boots wurde am Samstag in 800 Metern Meerestiefe gefunden, alle 53 Menschen an Bord sind gestorben.