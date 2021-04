Politik Zahl der Ausländer in Südkorea wegen Pandemie unter zwei Millionen gefallen

Die Zahl der in Südkorea lebenden Ausländer hat infolge der Corona-Pandemie erstmals seit über fünf Jahren die Zwei-Millionen-Schwelle unterschritten.



Dem statistischen Jahresbuch der Einwanderungsbehörde nach halten sich mit Stand März eine Million und 999.946 Ausländer in Südkorea auf. Das sind 9,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.



Es ist das erste Mal seit Dezember 2015, dass die Zahl der Ausländer unter die Marke von zwei Millionen gefallen ist.



Die Zahl ging seit Dezember 2019 den 16. Monat in Folge zurück.



Den größten Anteil der Ausländer machten Chinesen mit 43,4 Prozent aus, gefolgt von Vietnamesen mit 10,6 Prozent. Thailänder folgen mit 8,9 Prozent Anteil, US-Amerikaner mit 7,3 Prozent und Usbeken mit 3,2 Prozent.