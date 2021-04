Unternehmen fordern sofortige Wiedereröffnung von Industriepark Kaesong

Photo : YONHAP News

Im Industriepark Kaesong angesiedelte südkoreanische Unternehmen haben zum dritten Jubiläum der innerkoreanischen Panmunjom-Erklärung eine sofortige Wiedereröffnung der Industriezone und die Genehmigung von Besuchen verlangt.Die Forderung unterbreitete der Verband von Unternehmen, die in dem innerkoreanischen Industriepark Fabriken haben, heute auf einer Pressekonferenz vor dem Ein- und Ausreisebüro in Paju. Die Organisation forderte die Regierungen Süd- und Nordkoreas auf, den Industriepark ohne Bedingung sofort wieder in Betrieb zu nehmen.Der Verband warf der südkoreanischen Regierung vor, die Industriezone vor fünf Jahren illegal geschlossen zu haben. Sämtliche Schäden als dessen Folge hätten die dort ansässigen Unternehmen übernehmen müssen. Trotzdem trödele die Regierung weiter mit Rücksicht auf die USA, hieß es.In dem innerkoreanischen Industriepark in der nordkoreanischen Grenzstadt waren 125 südkoreanische Unternehmen ansässig. Seit dessen Schließung im Februar 2016 gaben über fünf Unternehmen das Geschäft auf, über 20 Firmen schlossen vorläufig.