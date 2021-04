Finanzminister: Kryptoanlagen keine gültige Währung

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Ministerpräsident und Finanzminister Hong Nam-ki hat die Position der Regierung bekräftigt, dass Kryptoanlagen keine Vermögenswerte seien, die unter den Anlegerschutz fallen.Kryptoanlagen seien keine Währung und hätten keinen Wert an sich, sagte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz.Sie seien kein Gegenstand von Regulierung und Anleger könnten keinen staatlichen Schutz erhalten. Denn es handele sich nicht um Finanzanlagen gemäß dem Gesetz zur Kapitalmarktförderung.Weiter sagte Hong, dass Gewinne mit Kryptowährungen wie geplant ab kommendem Jahr versteuert werden müssten.Ab Januar sollen Gewinne aus Geschäften mit virtuellen Währungen mit 20 Prozent besteuert werden.Zuvor hatte der Chef der Finanzdienstekommission Eun Song-soo sich ähnlich geäußert und gesagt, dass die Regierung nicht jeden schützen könne, der in Kryptowährungen investierte.Angesichts eines Krypto-Booms und gleichzeitig hoher Verluste vieler Privatanleger gibt es Forderungen nach einer Institutionalisierung solcher Anlagen.