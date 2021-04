Präsident Moon Jae-in trifft sich mit Novavax-CEO - Hoffnung auf weitere Kooperation

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich am Dienstag mit dem CEO des Pharmaunternehmens Novavax, Stanley Erck, getroffen.In dem Gespräch im Präsidialamt äußerte Moon die Hoffnung, dass Novavax die Zusammenarbeit mit SK Bioscience bei der Produktion von Covid-19-Impfstoffen ausbauen werde.Auch äußerte Moon die Hoffnung, dass die Impfstoffe bald in Südkorea verfügbar sein würden.Moon habe laut dem Präsidialamt das Kommissionsgeschäft mit SK Bioscience erwähnt und gesagt, dass die Impfstoffe für Südkorea sehr wichtig seien.Gemäß dem Vertrag mit Novavax wird Südkorea allein von diesem Unternehmen Impfdosen für 20 Millionen Menschen haben, die von SK Bioscience hergestellt werden. Es handelt sich um die ersten auf dem Wege eines Technologietransfers in Südkorea hergestellten Corona-Impfstoffe.