Südkorea will Indien mit Sauerstoffgeneratoren und Diagnosekits versorgen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will Indien mit medizinischen Hilfsgütern wie Sauerstoffgeneratoren und Diagnosekits versorgen, um dem von einem rasanten Anstieg der Corona-Infektionszahlen betroffenen südasiatischen Land zu helfen.Der Sprecher des Außenministeriums Choi Young-sam teilte am Dienstag vor der Presse mit, dass die Regierung beschlossen habe, angesichts der Freundschaftsbeziehungen mit Indien und aus humanitären Gründen dem Land Güter für die Seucheneindämmung und Gesundheit bereitzustellen.Die Regierung werde sofort mit Indien Gespräche über die zu liefernden Güter, einschließlich Sauerstoffgeneratoren und Diagnosekits, aufnehmen. Sie wolle die enge Zusammenarbeit mit Indien beim Vorgehen gegen die Pandemie fortsetzen, hieß es.Seoul überprüft Berichten zufolge humanitäre Hilfe in Höhe von mehreren Millionen Dollar.Choi sagte auch, dass die Regierung gemeinsam mit der Botschaft in Indien Maßnahmen zur Unterstützung der dort lebenden Koreaner ausarbeite, darunter die Bereitstellung von Flügen zwischen beiden Ländern.Derzeit halten sich schätzungsweise 10.000 Südkoreaner in Indien auf. Bis Montagabend wurden 114 Infektionsfälle unter ihnen bestätigt.