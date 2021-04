JP Morgan hebt Wachstumsprognose für Südkorea auf 4,6 Prozent an

Photo : YONHAP News

Die globale Investmentbank JP Morgan hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr von 4,1 auf 4,6 Prozent angehoben.Die Bank teilte am Dienstag mit, dass die von der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea veröffentlichte Wachstumsrate von 1,6 Prozent im Auftaktquartal die Erwartungen übertroffen habe. Im ersten Quartal hätten sowohl die Ausfuhren als auch die Binnennachfrage einen soliden Zuwachs verzeichnet, was zu einem die Erwartungen übertreffenden Wachstum bei der Nachfrage und den Produktionsaktivitäten geführt habe.Zugleich hieß es jedoch, dass das unerwartet gute Ergebnis im Auftaktquartal zu einem bescheidenen Wachstum im zweiten Quartal führen könne. Die Handelsstatistiken im ersten Quartal hätten angedeutet, dass sich der Exportzuwachs im zweiten Quartal verlangsamen könnte.Die Bank of Korea erwartete am Dienstag, dass ein Jahreswachstum von vier Prozent denkbar sei, sollte das Wachstum in jedem Quartal dieses Jahres 0,7 bis 0,8 Prozent betragen.