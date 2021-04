Weitere 250.000 Impfdosen von Pfizer in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

Weitere durch einen direkten Vertrag beschaffte 250.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer und BioNTech sind am Mittwoch in Südkorea eingetroffen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte mit, dass die Dosen wie geplant heute am Flughafen Incheon eingetroffen seien. Bisher seien zwei Millionen von insgesamt sieben Millionen Dosen ausgeliefert worden, die im ersten Halbjahr in Südkorea ankommen sollen.Nach Angaben der Behörde werden die restlichen fünf Millionen Dosen schrittweise wöchentlich ausgeliefert.Die Regierung hatte bekannt gegeben, dass im Mai 1,75 Millionen Dosen und im Juni 3,25 Millionen Dosen ausgeliefert würden.Die Regierung will im zweiten Quartal noch weitere sieben Millionen AstraZeneca-Dosen und 5,25 Millionen Pfizer-Dosen geliefert bekommen, die sie sich jeweils durch direkte Verträge sicherte. Zudem sollen 1,66 Millionen AstraZeneca-Dosen und 297.000 Pfizer-Dosen über die globale Initiative Covax Facility ausgeliefert werden.