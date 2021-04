Armeechefs Südkoreas, der USA und Japans kommen zu Gesprächen zusammen

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Generalstabschefs Südkoreas, der USA und Japans kommen am Freitag auf Hawaii zu trilateralen Gesprächen zusammen.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte mit, dass dessen Vorsitzender Won In-chul am Mittwoch nach Hawaii aufgebrochen sei. Er werde dort am trilateralen Treffen der Vereinigten Generalstabschefs (Tri-CHOD) und an der Zeremonie für den Wechsel des Kommandeurs an der Spitze des Indopazifischen Kommandos der USA teilnehmen.Die drei Parteien würden über die multilaterale Zusammenarbeit sprechen, um den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in Nordostasien zu fördern, hieß es.Es wird erwartet, dass sich die Armeechefs über Wege zur trilateralen Militärkooperation, die Entwicklungen in Nordkorea sowie die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in der Umgebung austauschen werden.Das letzte trilaterale Präsenztreffen der Militärchefs der drei Länder hatte anlässlich der Amtsantrittsfeier von US-Generalstabschef Mark Milley im Oktober 2019 in den USA stattgefunden.