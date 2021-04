Internationales USA wollen 18 Milliarden Dollar in Entwicklung neuer Abfangrakete investieren

Das US-Verteidigungsministerium will laut einem Medienbericht 18 Milliarden Dollar für die Entwicklung einer Abfangrakete der nächsten Generation einsetzen, um Atomraketen aus Nordkorea und Iran abzuwehren.



Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstag (Ortszeit), dass ein von Lockheed Martin und Northrop Grumman geführtes Team mit 13,1 Milliarden Dollar, die vom Pentagon bereitgestellt würden, an der Systementwicklung arbeiten werde. Die Entwicklung werde voraussichtlich 2026 abgeschlossen. Es würden insgesamt 31 Einheiten, darunter zehn für Tests, hergestellt.



Der Sprecher der US-Raketenabwehrbehörde MDA, Mark Wright, sagte, dass Washington das neue Waffensystem spätestens 2028 einsetzen wolle.



Das Abfangsystem ist dafür gedacht, Raketen aus feindlichen Staaten wie Nordkorea und Iran unschädlich zu machen. Das System wird auf der US-Raketenbasis in Alaska stationiert.