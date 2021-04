Südkorea meldet 775 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat wieder die 700er-Schwelle übertroffen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 775 Neuinfektionen nachgewiesen. Bislang seien insgesamt 120.673 Ansteckungsfälle im Land gemeldet worden.Die Zahl der Corona-Toten stieg um einen auf 1.821.Am Dienstag erhielten 175.000 Personen die erste Impfung gegen Covid-19. Die Zahl der Erstgeimpften stieg damit auf 2,58 Millionen.Am Mittwoch starteten die Impfungen von Soldaten jünger als 30 Jahre.Die Regierung kündigte unterdessen an, 68,7 Milliarden Won (61,8 Millionen Dollar) für die Impfstoffentwicklung bereitzustellen, damit spätestens Anfang nächsten Jahres einheimische Corona-Impfstoffe zur Verfügung stehen.