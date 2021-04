Abgeordneter wegen Untreue und Unterschlagung verhaftet

Photo : YONHAP News

Der parteilose Abgeordnete Lee Sang-jik ist am Mittwoch wegen Vorwürfen der Untreue und Unterschlagung in Bezug auf die Fluggesellschaft Eastar Jet verhaftet worden.Das Bezirksgericht Jeonju erließ Haftbefehl gegen Lee, den Gründer der angeschlagenen Airline. Es bestehe die Gefahr, dass Lee Beweise vernichten oder die Beteiligten zu beschwichtigen versuchen wolle, hieß es zur Begründung.Die Staatsanwaltschaft hatte am 9. April Haftbefehl gegen Lee beantragt. Die Nationalversammlung hatte am 21. April der Verhaftung des Parlamentariers zugestimmt.Damit wurde Lee als zweiter Abgeordnete der 21. Nationalversammlung verhaftet. Zuvor war Jeong Jeong-soon von der regierenden Minjoo-Partei Koreas wegen Bilanzbetrug im Zusammenhang mit der Parlamentswahl verhaftet worden.Lee wird vorgeworfen, im Zuge der Anteilsschenkung an seine Kinder Eastar Jet Schaden in Höhe von 43 Milliarden Won zugefügt und sich an der Unterschlagung von Firmengeldern in Höhe von 3,8 Milliarden Won beteiligt zu haben.