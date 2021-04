Samsung-Familie will Kunstwerke aus Sammlung von Lee Kun-hee spenden

Photo : YONHAP News

Die Familie des verstorbenen Vorsitzenden der Samsung-Gruppe, Lee Kun-hee, will etwa 23.000 Kunstwerke aus dessen Kunstsammlung spenden und eine Billion Won für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Kinderkrebs bereitstellen.Den Plan gaben die Hinterbliebenen in einer Pressemitteilung bekannt.Rund 21.600 Stücke, darunter 14 Nationalschätze, werden an das Nationalmuseum Koreas gespendet. 1.600 Werke werden an das Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst sowie lokale Museen in Regionen gespendet, wo entsprechende Künstler geboren wurden oder gelebt hatten.Lees Familie wird zudem 700 Milliarden Won (630 Millionen Dollar) für den Aufbau der Infrastruktur für die Reaktion auf Infektionskrankheiten spenden. Rund 500 Milliarden Won davon werden für den Bau des ersten Spezialkrankenhauses des Landes für Infektionskrankheiten verwendet, 200 Milliarden Won für den Bau eines High-Tech-Labors und die Entwicklung von Impfstoffen.Die Familie wird auch 300 Milliarden Won zur Verfügung stellen, um an Krebs und seltenen Krankheiten erkrankten Kindern zu helfen.Samsung Electronics teilte unterdessen mit, dass die Familie plane, Erbschaftssteuer von mehr als zwölf Billionen Won (10,8 Milliarden Dollar) zu zahlen. Dies sei eine der höchsten Erbschaftssteuern in der Welt.Die Familie will die Steuern in den nächsten fünf Jahren in sechs Raten zahlen.