Zahl der Eheschließungen im Februar um über 20 Prozent gesunken

Photo : Getty Images Bank

Die Zahl der Eheschließungen ist im Februar um über 20 Prozent geschrumpft, während die Zahl der Geburten auf ein Rekordtief gefallen ist.Nach Angaben des Statistikamts wurden im Februar 21.461 Kinder in Südkorea geboren, damit 5,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Das entspricht dem tiefsten Stand in einem Februar seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 1981.Die Anzahl der Eheschließungen schrumpfte um 21,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 14.973. Damit wurden die geringste Zahl und der stärkste Rückgang in einem Februar seit der Einführung der entsprechenden Statistiken 1981 verbucht.Ein Abteilungsleiter führte das Ergebnis auf den seit 2012 anhaltenden Abwärtstrend und die Verschiebung von Hochzeiten wegen der Corona-Pandemie zurück.