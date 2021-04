Geschäftsklimaindex im April fast auf Zehnjahreshoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Der Geschäftsklimaindex in Südkorea ist im April fast auf ein Zehnjahreshoch gestiegen.Wie die koreanische Zentralbank heute mitteilte, habe der Geschäftsklimaindex BSI im April bei 88 gelegen, fünf Punkte höher als im März.Es sei der zweite Monat in Folge mit einem Anstieg gewesen und das beste Ergebnis seit Juni 2011.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen für die künftige Geschäftslage pessimistisch gestimmt ist.Der Teilindex für das herstellende Gewerbe kletterte um sieben Punkte auf 96, während der Index für Dienstleistungen und Handel um fünf Punkte auf 82 zulegte.Bei den Exporteuren fiel das Plus mit 12 Punkten am kräftigsten aus.