Südkorea laut US-Generalstabschef zur Abschreckung nordkoreanischer Bedrohungen in der Lage

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von US-Generalstabschef Mark Milley ist Südkorea zur Abschreckung von nordkoreanischen Bedrohungen in der Lage.Das sagte er am Mittwoch bei einem virtuellen Diskussionsforum, das die in Washington ansässige Denkfabrik McCain Institute for International Leadership veranstaltete.Auf Südkoreas Verteidigungsbereitschaft angesichts des Ausbleibens von Großmanövern in den letzten Jahren angesprochen sagte Milley, dass die USA dies sehr gründlich beobachteten und Südkorea gut vorbereitet sei.Der Slogan "Fight Tonight" der Truppen in Korea sei ernst zu nehmen und nicht bloß ein Aufkleber-Spruch.Die US-Truppen auf der koreanischen Halbinsel seien in Kombination mit dem südkoreanischen Verbündeten sehr gut in der Lage, sich gegen Bedrohungen aus Nordkorea zu verteidigen.Von einem militärischen Standpunkt aus gesehen, seien die USA zur Verteidigung bereit, sollte dies notwendig werden. Die USA hofften jedoch, dass dieser Fall nicht eintrete und die Abschreckung weiter wirke.