USA kritisieren Menschenrechtsverstöße in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben Menschenrechtsverstöße in Nordkorea kritisiert und ihre Unterstützung für Flüchtlinge bekräftigt, die Bewusstsein für das Thema schaffen.Die USA stünden an der Seite von Millionen Nordkoreanern, deren Würde und Menschenrechte von einem der repressivsten und totalitärsten Regime weiterhin verletzt würden, sagte der Sprecher des Außenministeriums Ned Price am Mittwoch.Mehr als 100.000 Nordkoreaner litten in Gefangenenlagern unter unsäglichem Missbrauch.Die USA wollten weiterhin Bewusstsein für eine abscheuliche Menschenrechtssituation in Nordkorea schaffen, Missbräuchen und Verstößen nachgehen und einen freien Zugang zu Informationen für die nordkoreanische Bevölkerung unterstützen.Washington wolle mit den Vereinten Nationen und gleichgesinnten Verbündeten zusammenarbeiten, um auf die Verantwortlichkeit des Kim Jong-un-Regimes hinzuweisen.Insbesondere würden die USA den Mut nordkoreanischer Flüchtlinge und der Gemeinschaft, die sich für Menschenrechte einsetze, würdigen. Man wolle sie stets unterstützen, um ein Licht auf schweres Unrecht zu werfen, sagte der Sprecher weiter.