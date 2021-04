Seoul will Nordkorea-USA-Dialog fördern, innerkoreanische Gespräche in Gang bringen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will dieses Jahr einen Dialog zwischen der Biden-Regierung der USA und Nordkorea fördern und das System innerkoreanischer Gespräche wiederherstellen.Dadurch wolle sie die innerkoreanischen Beziehungen normalisieren, heißt es im Umsetzungsplan für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea 2021.Die Regierung teilte am Mittwoch mit, dass der Plan für den Dialog mit Nordkorea im Ausschuss für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen beraten und im Anschluss der Nationalversammlung vorgelegt worden sei.Die Regierung erläuterte, sie wolle für die Lösung der Fragen betreffend die koreanische Halbinsel nach den bereits vorgestellten drei Prinzipien handeln, um Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zu fördern. Zu den Grundsätzen zählen keine Duldung von Kriegen, die gegenseitige Gewährleistung der Sicherheit und gemeinsamer Wohlstand.Hierfür wolle sie in enger Kooperation mit der neuen US-Regierung eine koordinierte Strategie erstellen, um die Denuklearisierung und die Schaffung eines Friedensregimes tatsächlich voranzubringen.Das Vereinigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch sein Weißbuch 2021, in dem die Nordkorea- und Vereinigungspolitik des zurückliegenden Jahres zusammengefasst werden. Es besteht aus sieben Kapiteln, darunter Politik zur koreanischen Halbinsel, innerkoreanischer Austausch und Zusammenarbeit sowie innerkoreanischer Dialog.