Samsung Electronics verzeichnet im ersten Quartal Anstieg von 45,5 Prozent beim Betriebsergebnis

Samsung Electronics hat im ersten Quartal beim Betriebsergebnis einen Anstieg von 45,5 Prozent erzielt.Das Unternehmen teilte heute in seinem Gewinnbericht mit, dass im Zeitraum Januar bis März ein Betriebsergebnis in Höhe von 9,38 Billionen Won oder 7,6 Milliarden Dollar erzielt worden sei. Das sei ein Anstieg von 45,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Damit wurden die Markterwartungen von neun Billionen Won übertroffen.Die Umsätze stiegen um 18 Prozent im Vorjahresvergleich auf 65,38 Billionen Won. Es war das bisher beste Ergebnis in einem Auftaktquartal.Grund für das über den Erwartungen liegende Abschneiden seien gute Umsätze mit Smartphones und elektrischen Haushaltsgeräten gewesen. Damit habe das vergleichsweise schwächere Ergebnis der Halbleitersparte kompensiert werden können.