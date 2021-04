S&P belässt Südkoreas Bonität bei AA mit stabilem Ausblick

Photo : YONHAP News

Die Ratingagentur Standard & Poor´s hat nach eigenen Angaben Südkoreas Bonität bei AA mit stabilem Ausblick belassen.Das Finanzministerium äußerte, dass mit der Entscheidung das Vertrauen in die südkoreanische Wirtschaft inmitten der Schwierigkeiten der Weltwirtschaft nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie erneut bestätigt worden sei. Die Aufrechterhaltung der Bonitätsnote sei von großer Bedeutung, da seit dem Pandemie-Ausbruch bisher die Bonitätsnote oder der Ausblick von 113 Ländern gesenkt worden sei.S&P schrieb in einem Bericht am Mittwoch hinsichtlich der Bonität, dass die südkoreanische Wirtschaft letztes Jahr zum ersten Mal seit 1998 geschrumpft sei. Das Wachstum sei jedoch wieder auf Kurs und der Rückgang sei geringer als der der meisten anderen Volkswirtschaften mit hohem Einkommen durch Covid-19 gewesen.Der stabile Ausblick wurde mit der Erwartung begründet, dass Südkorea ein höheres Wachstum als andere Volkswirtschaften mit hohem Einkommen verzeichnen werde. Ein solches Wachstum werde dem Prozess für eine solide Finanzlage dienen.Zugleich hieß es jedoch, dass Nordkorea-Risiken, nämlich die Kosten für die Wiedervereinigung, ein schwerwiegender Risikofaktor für die Finanzsolidität seien.Neben Südkorea wird die Bonität von Frankreich, Abu Dhabi, Großbritannien, Belgien und Taiwan mit AAA bewertet, die dritthöchste Note bei S&P.