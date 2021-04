Vollständig Geimpfte können künftig von Quarantäne-Pflicht befreit werden

Photo : YONHAP News

Vollständig Geimpfte können ab dem 5. Mai nach einer Auslandsreise oder einem engen Kontakt mit einem Corona-Infizierten von der Pflicht zur häuslichen Quarantäne befreit werden.Das beschloss die Regierung auf der Grundlage der Einschätzung, dass zwei Wochen nach einer zweiten Covid-19-Impfung Antikörper gebildet worden seien.Wer demnach in Südkorea die erste und zweite Impfung erhalten hat, braucht sich nach einem engen Kontakt mit einem Infizierten oder der Rückkehr von einer Auslandsreise nicht in häusliche Quarantäne begeben und soll lediglich unter aktiver Überwachung stehen. Dies gilt jedoch nicht bei der Rückkehr aus Ländern wie Brasilien und Südafrika, in denen Virusmutationen grassieren.Auch diejenigen, die im Ausland geimpft wurden, können nach Regierungsangaben nicht von der Befreiung von der Quarantänepflicht profitieren. Die Regierung will künftig gemäß dem Gegenseitigkeitsprinzip oder Abkommen auch solchen Menschen schrittweise Lockerungen gewähren.Bei einem steigenden Impftempo werden bis zum heutigen Donnerstag 50 weitere Impfzentren eröffnet. Die Impfkapazitäten wurden von 170.000 Menschen am Tag auf mehr als 210.000 gesteigert.Unterdessen beschloss die Regierung erstmals eine Entschädigung für unerwünschte Reaktionen nach einer Covid-19-Impfung. In der ersten Sitzung zum Ausgleich von Schäden durch eine Schutzimpfung sei in vier von insgesamt neun Fällen eine Entschädigung beschlossen worden, hieß es.In den vier Fällen war es vorgekommen, dass Geimpfte wegen unerwünschter Reaktionen wie Fieber, Frösteln und Muskelschmerzen medizinisch versorgt wurden. Es dauerte im Schnitt 13,5 Stunden, bis es nach einer Impfung zu unerwünschten Reaktionen kam.