Außenministerium schickt Indien 14 Sauerstoffgeneratoren

Photo : YONHAP News

Es wird in Indien angesichts des starken Infektionsgeschehens immer schwieriger, sich Sauerstoff für medizinische Zwecke zu sichern.Die Zahl der Corona-Toten am Tag überschritt die 3.000er-Marke während noch vor zwei Monaten rund 100 Todesfälle am Tag gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der Todesfälle erreichte inzwischen 204.000.Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen am Tag erreichte 360.000, die Gesamtzahl der Infizierten in dem südasiatischen Land übertraf 18,3 Millionen.Neben dem Mangel an Krankenbetten ist auch Sauerstoff für Infizierte knapp.Davon sind auch die südkoreanischen Infizierten in dem Land betroffen. Bisher wurden ungefähr 110 Infektionsfälle unter den dort lebenden Südkoreanern bestätigt.Das Außenministerium in Seoul schickte am Mittwochabend auf Bitte eines Verbandes südkoreanischer Einwohner 14 Sauerstoffgeneratoren per Diplomatenpost. Nächste Woche werden sechs weitere Geräte geschickt.Die Regierung will Indien mit Gütern für die Seucheneindämmung versorgen und mit der indischen Regierung über Einzelheiten sprechen.