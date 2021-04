Südkorea meldet 680 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 700 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 680 Neuansteckungen bestätigt, darunter 650 lokale und 30 eingeschleppte Fälle. Die Gesamtzahl der bislang Infizierten beläuft sich auf 121.351.Von den lokalen Infektionen wurden 225 Fälle, damit der größte Anteil, in Seoul bekannt. Die Provinz Gyeonggi folgte mit 176 Fällen.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 157. Die Zahl der Corona-Toten kletterte um vier auf 1.825. Die Letalitätsrate beträgt 1,5 Prozent.Inzwischen erhielten mehr als 2,8 Millionen Personen in Südkorea die erste Covid-19-Impfung. 433 weitere Fälle von unerwünschten Reaktionen nach einer Impfung wurden gemeldet, die Gesamtzahl solcher Meldungen liegt bei 15.000.Die Regierung geht davon aus, dass das Impfziel, bis April insgesamt drei Millionen Menschen impfen zu lassen, erreicht werden kann. Sie will bis Juni zwölf Millionen Menschen und bis September 36 Millionen Menschen impfen lassen, was 70 Prozent der Bevölkerung entspricht.