Gespendete Kunstwerke aus Sammlung von Lee Kun-hee werden ab Juni der Öffentlichkeit gezeigt

Photo : YONHAP News

23.000 gespendete Kunstwerke und Kulturgüter aus der Sammlung des verstorbenen Vorsitzenden der Samsung-Gruppe, Lee Kun-hee, werden ab Juni der Öffentlichkeit gezeigt.Kulturminister Hwang Hee teilte am Mittwoch vor der Presse mit, dass das Nationalmuseum Koreas beginnend mit einer Sonderausstellung im Juni gespendete Werke aus der Sammlung des Vorsitzenden Lee Kun-hee präsentieren werde.Lees Familie beschloss, 23.000 Kunstwerke, darunter auch Nationalschätze, an das Nationalmuseum Koreas und weitere Museen zu spenden.Es sei in Südkorea de facto das erste Mal, dass eine Vielzahl an vom Staat bestimmten Kulturgütern und wertvollen Kunstwerken dem Staat gespendet worden sei. Auch im Ausland habe es einen solchen Fall bislang nur selten gegeben, hieß es.Im Oktober nächsten Jahres wird eine Ausstellung veranstaltet, bei der repräsentative Meisterwerke unter den gespendeten Stücken zur Schau gestellt werden.Das Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst wird im August in der Niederlassung in Seoul eine Ausstellung eröffnen. In Gwacheon und Cheongju werden im August und im kommenden Jahr weitere Ausstellungen veranstaltet.