US-Handelsbeauftragte bezeichnet Typ der Beilegung im Streit zwischen LG und SK als benötigt

Photo : YONHAP News

Die US-Handelsbeauftragte (USTR) hat die jüngste Beilegung eines Streits zwischen zwei südkoreanischen Herstellern von Elektroauto-Batterien als eine Art von Handelspolitik bezeichnet, welche die USA benötigen.Die entsprechende Äußerung machte Katherine Tai am Mittwoch (Ortszeit) in einem Material für eine Senatsanhörung in Bezug auf die Einigung zwischen LG Solution und SK Innovation im Streit um die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen.Sie sagte, diese Art von Handelspolitik unterstütze eine umfassendere Strategie zur Schaffung von Arbeitsplätzen und für Investitionen in Innovation durch die Stärkung nachhaltiger Lieferketten für erneuerbare Energien, eine faire Aufteilung des Spielfeldes und den Verzicht auf eine regulatorische Arbitrage.Die USA würden internationale Allianzen und Partnerschaften wiederherstellen und sich wieder mit internationalen Organisationen beschäftigen. Ihre Agentur werde bei der Schaffung einer vereinigten Front von US-Verbündeten in Handelsfragen helfen.