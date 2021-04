US-Diplomat: Biden-Regierung wird aktive Rolle für bessere Korea-Japan-Beziehungen spielen

Photo : YONHAP News

Die Biden-Regierung wird laut einem Diplomaten eine aktive Rolle spielen, damit sich die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan verbessern.Die entsprechende Äußerung machte Marc Knapper, stellvertretender Leiter des Büros für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem japanischen Sender NHK.Die USA wollten nicht nur die Bündnisbeziehungen mit Südkorea und Japan stärken, sondern dächten auch darüber nach, was sie für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Südkorea und Japan unternehmen könnten. Er hoffe, dass die USA eine Rolle spielen könnten, hieß es.Er bezeichnete zudem Chinas Verhalten, die internationale Ordnung und Regeln zu missachten, als größte Herausforderung in der Ostasien-Diplomatie. Laut NHK betonte der Diplomat die Wichtigkeit des Zusammenhalts Südkoreas, Japans und der USA, die die Werte der Freiheit und Demokratie teilten.Knapper hatte als kommissarischer Botschafter in Südkorea gedient und wurde jüngst zum Botschafter in Vietnam designiert.