Militär: Von Nordkorea im März gestartete Raketen flogen 600 Kilometer weit

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat einen Monat nach dem letzten Raketentest Nordkoreas offiziell bestätigt, dass ballistische Raketen gestartet worden waren und diese 600 Kilometer weit flogen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) gab am Donnerstag vor der Presse entsprechende Ergebnisse einer Informationsanalyse durch die Nachrichtendienste Südkoreas und der USA bekannt. Es werde davon ausgegangen, dass die von Nordkorea gestarteten ballistischen Kurzstreckenraketen mittels des sogenannten Pull-up-Manövers rund 600 Kilometer weit geflogen seien.Das Militär korrigierte damit seine damalige Bekanntmachung erst einen Monat später. Das Militär hatte am 25. März, als Nordkorea den Test unternommen hatte, mitgeteilt, dass Kurzstreckengeschosse abgefeuert worden seien und diese 450 Kilometer weit geflogen seien.Die korrigierte Flugweite entspricht den Angaben in nordkoreanischen Medien am Tag nach dem Test.Der JCS begründete die Korrektur erst jetzt mit Grenzen bei der Beobachtung mit südkoreanischen Geräten. Südkorea und die USA hätten durch zusätzliche Analysen die neue Flugweite geschätzt.Mit einem Pull-up-Manöver ist gemeint, dass eine Rakete nach dem Erreichen des Scheitelpunkts der Flugbahn zunächst fällt, dann aber wieder aufsteigt. Das unterscheidet sich von einer allgemeinen Flugbahn in einer Parabelform und erschwert die Erkennung und das Abfangen.