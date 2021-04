Präsidentenpaar kondoliert zum Tod von Kardinal Nicholas Cheong Jin-suk

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstag dem verstorbenen Kardinal Nicholas Cheong Jin-seok die letzte Ehre erwiesen.Moon und First Lady Kim Jung-sook besuchten am Vormittag die Myeongdong-Kathedrale in Seoul, wo der Verstorbene aufgebahrt ist.Der ehemalige Erzbischof von Seoul starb am Dienstag im Alter von 89 Jahren.Moon äußerte am Mittwoch in einem SNS-Beitrag Bedauern über den Tod des Kardinals, der allen Bürgern des Landes Frieden geschenkt habe. Er bete dafür, dass er immer so mildtätig wie auf der Erde gegenüber den Bürgern sein werde.