Vereinigungsminister hofft auf fruchtbaren Gipfel mit USA in Bezug auf Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat die Erwartung geäußert, dass die südkoreanische Regierung durch den geplanten Gipfel mit den USA eine größere Rolle bei der Umsetzung der Nordkorea-Politik spielen könne.Das erste Halbjahr dieses Jahres, in dem mit der Vervollständigung der Nordkorea-Politik der USA Ungewissheiten beseitigt würden, stelle die beste Gelegenheit und eine optimale Zeit dafür dar, dass Süd- und Nordkorea sowie die USA gemeinsam wieder in Richtung eines Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel schreiten könnten, sagte er heute bei einem Treffen mit Reportern.In dieser Hinsicht sei der für Mai vorgesehene Gipfel zwischen Südkorea und den USA sehr wichtig. Er hoffe, dass das Treffen zu einer wichtigen Gelegenheit werden könne, um auf der Grundlage einer strategischen Koordinierung der Nordkorea-Politik zwischen beiden Ländern den Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel vorzuziehen, hieß es weiter.Der Minister teilte die Absicht der südkoreanischen Regierung mit, eine umfassende humanitäre Zusammenarbeit mit Nordkorea anzustreben. Die Kooperation sollte im Gesundheits- und Medizinbereich, darunter die Eindämmung von Covid-19, beginnen und dann auf Bereiche im Zusammenhang mit dem Leben der Bürger wie Reis und Düngemittel erweitert werden.Außerdem wäre es sehr gut, wenn der Austausch und Kontakte auf privater Ebene doch noch vor einer offiziellen Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea in Schwung kämen, fügte er hinzu.