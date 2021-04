Biden verspricht Nato-ähnliche Militärpräsenz in Indopazifik

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat mit Blick auf China die Absicht mitgeteilt, im indopazifischen Raum eine starke Militärpräsenz aufrechtzuerhalten, genauso wie die USA es mit der NATO in Europa tun.Die entsprechende Äußerung machte Joe Biden in seiner Rede vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus, in der er Einzelheiten seines Gesprächs mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping erwähnte.Die USA begrüßten den Wettbewerb und wollten keine Konflikte. Er habe im Gespräch unlautere Handelspraktiken und die Menschenrechtsfrage zur Sprache gebracht, sagte Biden weiter.Biden definierte erneut die Atomprogramme Nordkoreas und Irans als eindeutige Bedrohung. Er betonte, dass die USA mittels der Diplomatie und Abschreckungsfähigkeit gemeinsam mit den Verbündeten vorgehen würden.