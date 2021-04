Börse in Seoul verliert dritten Tag in Folge

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag den dritten Tag in Folge verloren.Der Kospi verlor 0,23 Prozent auf 3.174,07 Zähler.Der Index war gut in den Handel gestartet, nachdem die US-Notenbank Fed angeküdigt hatte, an der lockeren Geldpolitik festzuhalten.Doch verlor der Kospi, nachdem US-Präsident Joe Biden eine Reichensteuer angekündigt hatte.Die Börsenkurse seien am Morgen nach der Fed-Sitzung gestiegen und später wegen ausbleibender positiver Ereignisse gesunken, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.